Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

"На свои миллионы он не играет". Черданцев - о проблеме "Спартака"

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о проблеме "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Оказалось, что самый дорогой игрок команды Жедсон Фернандеш вообще без позиции. То есть матч с "Зенитом" он заканчивал чуть ли не правым защитником. Ясно, что его брали для других задач и целей. Вопрос, что с этим дорогим активом делать.

На свои миллионы он не играет, его брали чтобы забивать голы и отдавать передачи. С этой задачей он пока что не справляется. Видно, что новый тренер предпочитает Барко в роли плеймейкера и правильно делает. Жедсон в качестве четвертого в середине поля получается лишний", - сказал Черданцев.

Жедсон Фернандеш присоединился к "Спартаку" прошлым летом, перейдя из турецкого "Бешикташа". По данным СМИ, сумма трансферной компенсации за игрока составила более 20 миллионов евро. Действующий контракт 27-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. В составе красно-белых португальский хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата и Кубка России, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами на партнеров.

Напомним, в январе главным тренером "Спртака" был назначен Хуан Карлос Карседо. Ранее команду возглавлял Деян Станкович.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится