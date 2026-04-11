"На свои миллионы он не играет". Черданцев - о проблеме "Спартака"

На свои миллионы он не играет, его брали чтобы забивать голы и отдавать передачи. С этой задачей он пока что не справляется. Видно, что новый тренер предпочитает Барко в роли плеймейкера и правильно делает. Жедсон в качестве четвертого в середине поля получается лишний", - сказал Черданцев.
Жедсон Фернандеш присоединился к "Спартаку" прошлым летом, перейдя из турецкого "Бешикташа". По данным СМИ, сумма трансферной компенсации за игрока составила более 20 миллионов евро. Действующий контракт 27-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. В составе красно-белых португальский хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата и Кубка России, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами на партнеров.
Напомним, в январе главным тренером "Спртака" был назначен Хуан Карлос Карседо. Ранее команду возглавлял Деян Станкович.
