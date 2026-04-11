Черданцев поделился ожиданиями от дерби "Спартак" - ЦСКА в Кубке России

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о престоящем противостоянии московских "Спартака" и ЦСКА в Кубке России.
ЦСКА на своем поле "Спартак" фаворит. Правда, до матча целый месяц, но если бы играли прямо сейчас, то у красно?белых были бы очень большие шансы. А как будут выглядеть команды через месяц — большой вопрос", - сказал Черданцев.

В минувшую среду, 8 апреля. "Спартак" выиграл в Санкт-Петербурге у "Зенита" (0:0, 7:6 - по пенальти) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вышел в следующий раунд турнира.

В финале Пути регионов красно-белые встретятся со столичным ЦСКА. Московское дерби состоится 6 мая и пройдет на стадионе "Лукойл Арена".

