Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
21:00
РоссияНе начат

Ещенко призвал сборную России не бояться Салаха

Андрей Ещенко считает, что сборной России не стоит опасаться Мохамеда Салаха перед товарищеским матчем с Египтом.
Фото: РФС
Экс-защитник "Спартака" отметил, что именно игры с сильными соперниками позволяют реально оценить уровень команды.

- Мы же хотели, чтобы у сборной был хороший соперник. Если выиграем у Египта, будем говорить, что могли бы претендовать на чемпионат мира. Не выиграем - скажем: "Не должны претендовать", - приводит слова Ещенко "Чемпионат".

Ранее стало известно, что встречу Египта и России перенесли на другой стадион. Ожидается, что игру посетят около 50 тысяч зрителей.

Напомним, российская сборная более четырёх лет проводит только товарищеские встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится