Губерниев раскритиковал Соболева за эпизод в матче с "Краснодаром"

Дмитрий Губерниев прокомментировал эпизод с жёлтой карточкой Александра Соболева в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
Комментатор раскритиковал поведение нападающего "Зенита" в концовке встречи, отметив, что подобные действия недопустимы для игрока, ведущего борьбу за чемпионство.

- Вот эта пантомима в конце… Жёлтая карточка на ровном месте, конечно, так делать не надо. Ключевой футболист, борется за чемпионство. Ну, Соболев… ах! Не цирк! Футбол! - сказал Губерниев в соцсетях.

Напомним, в концовке встречи Соболев, находясь на газоне, коснулся ногой Дугласа Аугусто, после чего начал изображать падение соперника.

Матч, напомним, завершился вничью - 1:1. В таблице чемпионата "Зенит" занимает второе место, имея в копилке 52 очка, и отстаёт от краснодарской команды на один балл.

