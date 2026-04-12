Губерниев раскритиковал Соболева за эпизод в матче с "Краснодаром"

- Вот эта пантомима в конце… Жёлтая карточка на ровном месте, конечно, так делать не надо. Ключевой футболист, борется за чемпионство. Ну, Соболев… ах! Не цирк! Футбол! - сказал Губерниев в соцсетях.
Напомним, в концовке встречи Соболев, находясь на газоне, коснулся ногой Дугласа Аугусто, после чего начал изображать падение соперника.
Матч, напомним, завершился вничью - 1:1. В таблице чемпионата "Зенит" занимает второе место, имея в копилке 52 очка, и отстаёт от краснодарской команды на один балл.