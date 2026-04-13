"Спартак" летом готов продать полузащитника — источник

Московский "Спартак" в ближайшее трансферное окно готов расстаться с одним из полузащитников команды.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает Metaratings, речь идёт об Антоне Зиньковском, который нынешний сезон проводит в аренде в "Сочи". Планируется, что по завершении сезона 2025/2026 Зиньковский отправится на тренировочный сбор со "Спартаком", после чего его судьбу решит главный тренер команды Хуан Карлос Карседо.

Антон Зиньковский выступает за "Спартак" с 2022 года. В составе красно-белых хавбек провёл 87 матчей, забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Вторую часть сезона 2024/2025 он провёл в аренде в "Крыльях Советов" (11 игр, 1 ассист), с июля 2025 года он играет за "Сочи" (26 матчей, 4 гола, 2 голевых паса).

