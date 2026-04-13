Фильцов сравнил модель развития "Зенита" и "Краснодара"

"Шансов на чемпионство у "Краснодара" стало больше. Я буду болеть за краснодарцев. Мне кажется, в "Зените" есть какие-то внутренние разногласия, как мне видится со стороны. Коллектив не совсем сбалансированный.
В "Краснодаре" всё сделано для развития футбола, они воспитывают и готовят футболистов. А "Зенит" покупает дорогостоящих иностранцев, которые в последнее время не приносят пользы", — передаёт слова Фильцова "Советский спорт".
После 24 туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 53 очками в активе, опережая идущий вторым "Зенит" на один балл.