Футболист "Динамо" - о победе над "Акроном": показали железный характер

- Матч сложился для нас чуть сложнее, чем мы думали. "Динамо" вело в счете 2:0, потом "Акрон" забил один гол, и нам пришлось играть в нижнем блоке — это сложно, и мы сделали это очень рано, потому что у "Акрона" есть очень сильные, опытные центральные нападающие.
Но самое важное, что команда показала железный характер, одержала победу и забрала три очка, - цитирует Гомеса "Матч ТВ".
В 24 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Стефан Лончар и Жилсон Беншимол, в составе гостей - Муми Нгамалё, Артур Гомес и Константин Тюкавин. По ходу встречи бело-голубые вели со счетом 2:0, но позволили сопернику сравнять.
По итогам 24 сыгранных туров тольяттинцы занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. Бело-голубые располагаются на седьмой строчке с 34 баллами в своем активе.