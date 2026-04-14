Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
БарселонаНе начат
Ливерпуль
22:00
ПСЖНе начат

"Не испытывал запредельных эмоций". Вингер ЦСКА - о дебюте за сборную России

Игрок ЦСКА Кирилл Глебов высказался о своем дебюте за национальную команду.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если быть честным, я не испытывал запредельных эмоций. Я шел к этому долгое время. Самые сильные эмоции были, когда увидел свою фамилию в окончательном списке.

Когда ты уже находишься внутри команды, тренируешься с ними, ты уже не ощущаешь такого волнения, просто выходишь на поле, на свой матч, в котором тебе дают шанс", - сказал Глебов.

Крайний фланговый нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов дебютировал за национальную сборную России 4 сентября 2025 года в товарищеском поединке против Иордании (0:0). С того момента 20-летний вингер провел в футболке сборной 4 матча, в которых сыграл 119 минут и не отметился результативными действиями.

В составе "армейцев" Глебов принял участие в этом сезоне в 31 встрече и записал на свой счет 7+3 по системе гол плюс пас.

Источник: ИС "Вести"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится