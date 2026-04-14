"Со своей головой он может и в "Реале" играть". Футболист "Ростова" - о Батракове

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов поделился мнением о хавбеке "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Два сезона подряд человек доказывает, что у него на поле голова работает, как у трех процентов людей в нашем чемпионате.

В принципе, он ведет команду. Если кто-то говорит про физику: приедет туда и наберет ее. Но со своей головой он может и в "Реале" играть", - заявил Миронов.

Алексей Батраков является воспитанником Академии московского "Локомотива" и выступает за основную команду с 2024 года. Летом прошлого года футболист продлил соглашение с клубом до июня 2029 года.

В нынешнем сезоне 20-летний атакующий полузащитник провел в составе "железнодорожников" 31 матч в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и 11 результатинвых передач.

После 24 сыгранных туров чемпионата Батраков занимает третье место в гонке бомбардиров, отстава от лидера на два гола.

Источник: "РБ Спорт"

