Полузащитник "Сочи" прокомментировал информацию о возможном переходе в топ-клуб РПЛ

Хавбек "Сочи" Кирилл Кравцов отреагировал на слова своего агента об интересе к нему со стороны других клубов.
Фото: ФК "Сочи"
"Пока я сфокусирован на игре за "Сочи", хочу максимально помочь команде. А там — как сложится. Всегда будут что-то говорить, но пока я в "Сочи", - передает слова Кравцова "Чемпионат".

Ранее представитель игрока сообщил об интересе к своему клиенту со стороны топ-клубов Российской Премьер-Лиги.

Кирилл Кравцов - воспитанник Академии "Зенита". За "Сочи" опорный полузащитник выступает с лета 2022 года. Нынешний контракт 23-летнего футболиста с клубом истекает этим летом. В текущем сезоне хавбек провел за команду 11 матчей в чемпионате и 3 игры в Кубке России, в которых не отметился результативными дейсвтвиями, проведя на поле 679 минут.

