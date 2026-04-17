Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в матче с "Ахматом"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 25 тура РПЛ "Спартак" - "Ахмат".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Мостового, шансы "Спартака" на победу - 55 процентов.

- Сейчас красно-белые должны сыграть неплохо с новыми силами. Хотя "Ахмату" терять сейчас нечего, команда вверх не поднимется, вниз не опустится. Они спокойно могут играть в свое удовольствие.
Но всё же "Спартак" фаворит в этой игре примерно 55 на 45, - приводит слова Мостового Metaratings.

В воскресенье, 19 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 17:00 по столичному времени.

По итогам 24 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками, команда Станислава Черчесова располагается на девятой строчке с 31 баллом в своем активе.

