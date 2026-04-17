Мамаев ответил, хватит ли "Краснодару" глубины состава для победы в РПЛ и Кубке

- "Краснодару" хватит сил и глубины скамейки на победу в РПЛ и Кубке России.
У Мусаева не очень много игроков в распоряжении, но в прошлом году это не помешало ему занять первое место в РПЛ, - приводит слова Мамаева Metaratings.
На данный момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России - южане набрали 53 очка в 24 встречах и опережают петербургский "Зенит" на один балл. Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами страны.
В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России команда Мурада Мусаева на выезде сыграла вничью с московским "Динамо" - 0:0, ответная встреча состоится в Краснодаре. Победитель этого противостояния пройдет в Суперфинал турнира.