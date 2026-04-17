Булыкин рассказал, при каком условии Челестини останется в ЦСКА

- Специалисты давно говорят, что Челестини не подходит ЦСКА, у него не получается. Но есть один аспект, против которого не попрёшь.
Если он выиграет Кубок и займёт третье место, уже ничего не сделаешь. Но если этого не случится, с ним расстанутся и будут искать нового тренера, - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом прошлого года после ухода Марко Николича в греческий АЕК. Ранее Челестини занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России.
По итогам 24 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками. В финале Пути регионов Кубка России "армейцам" предстоит сыграть на выезде с московским "Спартаком". Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.