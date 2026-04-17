Козлов объяснил, почему принял решение перейти в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов рассказал, почему решил перейти из "Краснодара" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Козлова, он понимал, что переход в ЦСКА - хороший вариант продолжения карьеры.

- Такая возможность появилась во время второго зимнего сбора... Понимал, что это хороший вариант продолжения карьеры.
В декабре мы встречались с агентом и обсуждали мое игровое время в "Краснодаре" в РПЛ. Хотелось начать новый этап в карьере, - цитирует Козлова "СЭ".

Данила Козлов перешел в ЦСКА из "Краснодара" в зимнее трансферное окно за 1,65 миллионов евро и заключил со столичным клубом контракт до конца июня 2029 года. В составе красно-синих полузащитник вышел на поле в девяти встречах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

После 24 сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками. В 25 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

