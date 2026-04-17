В руководстве "Акрона" высказались о будущем Дзюбы в клубе

- По Артему Сергеевичу мы вернемся в конце сезона, ровно так же, как и по другим футболистам, у которых заканчиваются контракты.
Все сценарии возможны, результаты переговоров будут зависеть от многих факторов, - сказал Клюшев в интервью "Матч Премьер".
Артем Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 46 матчей и отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Контракт 37-летнего форварда с клубом истекает в конце июня текущего года.
Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны.