В руководстве "Акрона" высказались о будущем Дзюбы в клубе

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев прокомментировал будущее Артема Дзюбы в клубе.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Клюшева, обсуждение нового контракта с Дзюбой будет происходить по окончании сезона.

- По Артему Сергеевичу мы вернемся в конце сезона, ровно так же, как и по другим футболистам, у которых заканчиваются контракты.

Все сценарии возможны, результаты переговоров будут зависеть от многих факторов, - сказал Клюшев в интервью "Матч Премьер".

Артем Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 46 матчей и отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Контракт 37-летнего форварда с клубом истекает в конце июня текущего года.

Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны.

