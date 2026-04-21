Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
17:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:45
РостовНе начат

Степашин - о будущем Гусева в "Динамо": осталось выиграть два матча

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин ответил на вопрос о будущем Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Степашина, у клуба стоит задача побороться за Кубок России - от него будет зависеть будущее Гусева.

- В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас — по весне. У нас задача одна — бороться за Кубок России.
Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча, - приводит слова Степашина ТАСС.

Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря прошлого года и заключил соглашение до конца текущего сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых.

Напомним, что в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России команда Ролана Гусева на домашнем стадионе сыграла вничью с "Краснодаром" - ответная встреча состоится на домашнем стадионе черно-зеленых.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится