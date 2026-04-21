Степашин - о будущем Гусева в "Динамо": осталось выиграть два матча

- В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас — по весне. У нас задача одна — бороться за Кубок России.
Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча, - приводит слова Степашина ТАСС.
Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря прошлого года и заключил соглашение до конца текущего сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых.
Напомним, что в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России команда Ролана Гусева на домашнем стадионе сыграла вничью с "Краснодаром" - ответная встреча состоится на домашнем стадионе черно-зеленых.