В Кремле рассказали, посетит ли Путин чемпионат мира-2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, поедет ли глава государства Владимир Путин на мундиаль.

Фото: сайт президента России

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о возможном приглашении Путина на турнир.Чемпионат мира пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике. Первый матч состоится 11 июня, финал мундиаля запланирован на 19 июля.