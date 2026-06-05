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Буркина-ФасоНе начат

В Кремле рассказали, посетит ли Путин чемпионат мира-2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, поедет ли глава государства Владимир Путин на мундиаль.
Фото: сайт президента России
"Путин не поедет", - передает слова Пескова "РИА Новости".

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о возможном приглашении Путина на турнир.

Чемпионат мира пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике. Первый матч состоится 11 июня, финал мундиаля запланирован на 19 июля.

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