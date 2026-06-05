Батраков предположил, как Россия выступила бы на чемпионате мира

"Египет — хороший соперник. Мы знали, что они не отдадут мяч, могут просто развернуть нас и убежать в контратаку. У них хорошие игроки, но мы не хуже.
Могли бы мы выступить на ЧМ-2026 лучше Египта? Даже представлять не хочу. Это не имеет смысла. Я не играл ни с Испанией, ни с Францией — как могу сравнивать?
У нас разброс уровня соперников серьёзный. Сначала подстраиваемся под темп Никарагуа, а потом летим к хорошо обученному Египту", — отметил Батраков в беседе со Sport24.
От официальных соревнований ФИФА и УЕФА российские футбольные клубы и сборные отстранены с 2022 года.