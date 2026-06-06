Газизов: после ЧМ махачкалинскому "Динамо" могут поступать предложения по трансферу Мастури

После турнира нам могут поступать предложения по его трансферу. Мастури продуктивно выступит на ЧМ", - сказал Газизов.
Нападающий махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури был включен в итоговую заявку сборной Туниса на чемпионат мира-2026, где в группе F его национальная команда всретится со сборными Японии, Нидерландов и Швеции.
Мастури играет за дагестанский клуб с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 29 матчах за российскую команду.
Источник: Metaratings