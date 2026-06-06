Газизов: после ЧМ махачкалинскому "Динамо" могут поступать предложения по трансферу Мастури

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов поделился ожиданиями от игры на чемпионате мира в составе сборной Туниса нападающего команды Хазема Мастури.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мастури очень ждал ЧМ-2026. Он игрок стартового состава в сборной Туниса и должен принять участие в матчах мундиаля.

После турнира нам могут поступать предложения по его трансферу. Мастури продуктивно выступит на ЧМ", - сказал Газизов.

Нападающий махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури был включен в итоговую заявку сборной Туниса на чемпионат мира-2026, где в группе F его национальная команда всретится со сборными Японии, Нидерландов и Швеции.

Мастури играет за дагестанский клуб с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 29 матчах за российскую команду.

Источник: Metaratings

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