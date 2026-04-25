"Он не понимает, что здесь сложно". Радимов - о Дуране

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре форварда Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что все ожидали от него большего, чем два мяча, забитых с пенальти. Но мне кажется, у Дурана есть проблема в том, что он не адаптирован к нашему чемпионату, он не понимает, что здесь сложно.

Я видел, как он работал с мячом, я на тренировках был — абсолютно нормально. Он здоровый, видно, что потенциал у него громадный. Но то, что он его не использует и близко, даже на 50%, это тоже очевидно", - сказал Радимов.

Джон Дуран присоединился к "Зениту" этой зимой, перейдя на правах аренды до конца сезона из саудовского клуба "Аль-Наср". Соглашение между сторонами включает возможность выкупа прав на 22-летнего центрфорварда. В составе сине-бело-голубых колумбийский нападающий принял участие в 5 играх Российской Премьер-Лиги и 3 матчах Кубка России, в которых провел на поле суммарно всего 304 минуты, забил два гола и получил одну желтую карточку. Напомним, что оба мяча были забиты с пенальти.

Завтра, 26 апреля, "Зенит" сыграет на своем поле против грозненского "Ахмата" в рамках 27-го тура чемпионата России. Начало - в 19:30 по петербургскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

