Матчи Скрыть

Два топ-клуба РПЛ нацелились на игрока "Балтики" - источник

"Локомотив" и "Зенит" проявляют интерес к защитнику "Балтики" Кевину Андраде.
Фото: ФК "Балтика"
По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, московский клуб уже вышел на калининградцев с запросом по условиям возможного трансфера. При этом "железнодорожники" рассматривают вариант с выплатой суммы частями - в несколько траншей. "Балтика" при этом обозначила свою позицию: за игрока рассчитывают получить около 400 миллионов рублей.

Интерес к колумбийскому защитнику проявляет и "Зенит". Петербургский клуб пока не направлял официальных документов, однако может активизироваться в ближайшее время.

"Зенит" идёт вторым в РПЛ с 56 очками, а "Локомотив", набрав 49 баллов, занимает третью строчку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится