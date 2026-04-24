По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, московский клуб уже вышел на калининградцев с запросом по условиям возможного трансфера. При этом "железнодорожники" рассматривают вариант с выплатой суммы частями - в несколько траншей. "Балтика" при этом обозначила свою позицию: за игрока рассчитывают получить около 400 миллионов рублей.
Интерес к колумбийскому защитнику проявляет и "Зенит". Петербургский клуб пока не направлял официальных документов, однако может активизироваться в ближайшее время.
"Зенит" идёт вторым в РПЛ с 56 очками, а "Локомотив", набрав 49 баллов, занимает третью строчку.
Два топ-клуба РПЛ нацелились на игрока "Балтики" - источник
