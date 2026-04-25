В "Балтике" назвали цели команды на финальный отрезок сезона

"По внутренним ощущениям мы понимаем, что боремся за третье место, но где-то в голове у нас диапазон с третьего по пятое места. Не все получается — не хватает фарта и футбольной удачи.
Надеемся, что это вернется с возвращением Андрея Викторовича", - ответил Мясников.
По итогам 26 сыгранных туров "Балтика" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградская команда набрала 46 очков и за четыре тура до окончания текущего чемпионата отстает от призовой тройки на три балла.
В понедельник, 27 апреля, "балтийцы" примут на своем поле тольяттинский "Акрон" в рамках 27-го тура первенства страны. Встреча пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 20:00 по московскому времени.
