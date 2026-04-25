Радимов высказался о прервавшейся голевой серии Соболева

"Мне кажется, Соболев настолько зависимый игрок, что его надо, конечно, снабжать мячами. Я думаю, что подач с флангов должно быть больше в этом плане. Когда-то Семака ругали, что слишком много подач с флангов. Теперь ругают, что слишком мало этих подач.
Поэтому, повторюсь, его надо снабжать мячами, и передачи отдавать и с фланга, и так далее, а не так, чтобы он где-то в центре подбирал мяч, разгонял атаки и прочее. Это, конечно, не его", - сказал Радимов.
Центральный нападающий "Зенита" Александр Соболев не забивает уже четыре матча подряд во всех соревнованиях. Его последний гол был забит в игре 23-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" (2:1), состоявшейся 4 апреля. Ранее у форварда была результативная серия из 5 матчей во всех турнирах подряд, в которых он забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.
Всего в текущем сезоне Соболев записал на свой счет 10 голов и 3 голевых паса в 34 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России.
