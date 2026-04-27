"Интересно, что скажут ЭСК и Мажич". Игрок "Пари НН" - о пенальти в пользу "Спартака"

Защитник "Пари НН" Илья Кирш прокомментировал эпизод с пенальти в матче 27-го тура РПЛ против "Спартака" (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"
"Не могу сказать, что от "Спартака" возникала опасность на стандартах. Интересно, что по поводу пенальти скажут ЭСК и Милорад Мажич, как они рассудят этот момент. Хочется послушать их решение", - сказал Кирш.

Вчера, 26 апреля, в Нижнем Новгороде состоялся матч 27-го тура РПЛ, в котором "Пари НН" принимал дома московский "Спартак". Игра проходила на Совкомбанк Арене" и завершилась поражением хозяев поля - 1:2.

Напомним, в концовке первого тайма главный арбитр встречи Игорь Капленков назначил 11?метровый удар после которого гости сравняли счет.

Источник: "Матч ТВ"

