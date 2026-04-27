"Интересно, что скажут ЭСК и Мажич". Игрок "Пари НН" - о пенальти в пользу "Спартака"

"Не могу сказать, что от "Спартака" возникала опасность на стандартах. Интересно, что по поводу пенальти скажут ЭСК и Милорад Мажич, как они рассудят этот момент. Хочется послушать их решение", - сказал Кирш.
Вчера, 26 апреля, в Нижнем Новгороде состоялся матч 27-го тура РПЛ, в котором "Пари НН" принимал дома московский "Спартак". Игра проходила на Совкомбанк Арене" и завершилась поражением хозяев поля - 1:2.
Напомним, в концовке первого тайма главный арбитр встречи Игорь Капленков назначил 11?метровый удар после которого гости сравняли счет.
