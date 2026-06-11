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Абаскаль назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира
Сегодня, 14:44
Бывший тренер "
Спартака
" Гильермо Абаскаль высказался о предстоящем чемпионате мира.
Фото: Getty Images
Испанский специалист заявил, что национальные команды Франции, Аргентины и Испании обладают сильными составами и могут выиграть ЧМ-2026.
"Испания может стать чемпионом мира. Франция, Аргентина - тоже, у них действительно сильные составы. Но важно не только быть фаворитом, но и добиться результата и превзойти ожидания", - сказал Абаскаль
Metaratings
.
Чемпионат мира 2026 года начнется сегодня, 11 июня. Финал запланирован на 19 июля. Турнир примут три страны: США, Канада и Мексика.
Национальная команда Аргентины занимает первое место в рейтинге сборных ФИФА, Испания располагается на второй строчке, Франция - на третьей.
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Гильермо Абаскаль
Чемпионат Испании
Чемпионат Франции
Сборная Аргентины
ЧМ-2026
Опубликовал:
Данил Пелих
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