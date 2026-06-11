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22:00
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Ловчев: я буду смотреть абсолютно все игры ЧМ-2026

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о предстоящем чемпионате мира.
Фото: ФК "Спартак"
Евгений Ловчев заявил, что сборная Испании является замечательной командой, но предположил, что чемпионами мира станут бразильцы.

"Я буду смотреть абсолютно все игры мундиаля. Понятно, что есть замечательные испанцы с Ямалем, но думаю, что чемпионом, скорее всего, станет кто-то из латиноамериканцев. И я ставлю на Бразилию", - сказал Ловчев Metro.

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира 2026 года. Финальный матч состоится 19 июля, а игры турнира пройдут сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике.

На данный момент национальная команда Бразилии находится на шестом месте в рейтинге сборных ФИФА, Испания занимает вторую строчку.

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