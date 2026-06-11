Ловчев: я буду смотреть абсолютно все игры ЧМ-2026

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о предстоящем чемпионате мира.

Фото: ФК "Спартак"

"Я буду смотреть абсолютно все игры мундиаля. Понятно, что есть замечательные испанцы с Ямалем, но думаю, что чемпионом, скорее всего, станет кто-то из латиноамериканцев. И я ставлю на Бразилию", - сказал Ловчев Metro

Евгений Ловчев заявил, что сборная Испании является замечательной командой, но предположил, что чемпионами мира станут бразильцы.Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира 2026 года. Финальный матч состоится 19 июля, а игры турнира пройдут сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике.На данный момент национальная команда Бразилии находится на шестом месте в рейтинге сборных ФИФА, Испания занимает вторую строчку.