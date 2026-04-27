"У нас есть план, и мы его придерживаемся". Врач "Динамо" - о восстановлении Зайнутдинова

Главный врач "Динамо" Михаил Бутовский высказался о процессе восстановления Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: ФК "Динамо"
"Все идет по плану, настроение у Бахтиера хорошее. Он продолжает соблюдать предписания медицинского штаба.

Как только ему будет позволять физическое состояние, вы сразу его увидите. У нас есть определенный план, и мы его придерживаемся", - сказал Бутовский.

Бахтиер Зайнутдинов пополнил состав московского "Динамо" прошлым летом, перейдя из турецкого "Бешикташа". Стороны подписали трудовое соглашение на 4 года. В составе бело-голубых 28-летний футболист сборной Казахстана принял участие в 8 матчах РПЛ и 2 играх Кубка России, в которых сыграл 539 минут, получил одну желтую карточку и не отметился результативными действиями. В октябре игрок получил травму и с того времени не появлялся на поле.

Источник: "Совспорт"

