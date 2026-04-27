Гаттузо заявил, что готов рассматривать предложения из России

Бывший тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо готов работать в России.
Фото: Getty Images
"Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть.

Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов", - сказал Гаттузо.

Дженнаро Гаттузо начал тренерскую карьеру в 2013 году. За это время известный итальянец работал в "Палермо", "Милане", "Наполи", "Валенсии", "Марселе" и "Хайдуке". Последним местом работы специалиста была национальная сборная Италии, которую он возглавлял с июня 2025 по апрель 2026 года.

Напомним, Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии после невыхода команды в финальную часть чемпионата мира, который пройдет этим летом.

Источник: Sport24

