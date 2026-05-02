Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от "Зенита"

Рулевой ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от "Зенита" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Московский клуб уступил дома со счётом 1:3.

Наставник армейцев отметил, что команда старалась сыграть внимательно в обороне и закрыть свободные зоны, однако после перерыва быстро пропустила два мяча.

- Мы пытались быть прагматичными в оборонительной фазе. Нужно было закрыть все пространства и усложнить им матч. В первом тайме это неплохо работало. Но после перерыва они забили нам два гола в начале второго тайма, - сказал Челестини в эфире "Матч ТВ".

После 28 туров ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ, имея 45 очков. В следующем туре "армейцы" встретятся против "Пари НН" в рамках 29-го тура РПЛ.

