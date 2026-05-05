Алаев: поеду туда, где будет играть команда, которая перед 30-м туром будет на первом месте

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, куда повезет трофей в последних двух турах.
По словам Алаева, он поедет туда, где будет играть команда, которая лидирует в турнирной таблице.

- Без Кубка победитель не останется. Если кого-то интересует — я поеду туда, где будет играть команда, которая перед 30-м туром будет на первом месте, - цитирует Алаева "Матч ТВ".

По итогам 28 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 62 баллами в своем активе.

Напомним, что по итогам прошлого сезона краснодарцы впервые в истории стали чемпионами Российской Премьер-Лиги, петербуржцы завоевали серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые.

