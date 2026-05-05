Абаскаль ответил, получал ли он от ЦСКА предложение по работе

- Из ЦСКА мне пока не звонили, но вы знаете, что вернуться в Россию для меня было бы отличным вызовом, - цитирует Абаскаля "СЭ".
Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с 2022 по 2024 год, затем он занимал аналогичный пост в испанской "Гранаде" и мексиканском "Атлетико Сан-Луис".
В понедельник, 4 мая, ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета 2025 года, а ранее был главным тренером в ряде швейцарских клубов. С красно-синими Челестини стал обладателем Суперкубка России.