Дркушич оценил игру Александра Соболева во второй части сезона

- Почему Соболев так прибавил в концовке? Это надо спросить у Сани, он очень хорошо играет во второй части чемпионата. Для каждого нападающего очень важна самоуверенность, когда форвард забивает, самоуверенность растет.
Соболев — уверен в себе, это видно на поле, он хорошо играет. Когда не забивает, он тоже очень полезен команде в обороне и атаке. Он молодец! - приводит слова Дркушича "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 36 матчей и отметился 12 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам 28 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 62 набранными очками в своем активе. В 29 туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с "Сочи".