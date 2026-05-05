Умяров - о матче с ЦСКА: отдельная игра, в которой будет огонь

- ЦСКА — команда, которая будет биться против "Спартака". В каком бы состоянии не были ни ЦСКА, ни "Спартак", дерби — это всегда особенные матчи, вне зависимости от состояния, результатов, тренеров, игроков. Какой-то прогноз на дерби тяжело сделать.
Матч ЦСКА — "Спартак": кто-то будет на последнем месте, а кто-то на первом. Без разницы. Это будет отдельная игра, в которой будет огонь. Думаю, это все понимают и знают, - цитирует Умярова "Чемпионат".
Завтра, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира с победителем пары "Краснодар" - "Динамо" Москва. Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на четвертой строчке с 48 набранными очками. "Армейцы" занимают шестое место с 45 баллами в своем активе.