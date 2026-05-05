"Шюррле закончил карьеру еще до "Спартака". Экс-игрок красно-белых - о немецком форварде

- Чем в основе удивлял Шюррле? Тем, что стал веганом. Мы видели: Андре не в прайме. Даже считывали с него: еще до "Спартака" закончил карьеру.
Худым был — а сейчас творит сумасшедшие вещи: взбирается на горы, бегает с кислородными баллонами, - приводит слова Бакалюка Sport24.
Андре Шюррле выступал за московский "Спартак" с 2019 по 2020 год на правах аренды. Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.
Ранее немецкий форвард был игроком "Байера", "Майнца", "Челси", "Вольфсбурга", "Боруссии" Дортмунд и "Фулхэма". Нападающий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в июле 2020 года.