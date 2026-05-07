Худяков рассказал, как СМИ влияли на него во времена выступлений за "Локомотив"

"В то время мне стоило передохнуть: опыт Гильерме мог бы помочь команде. Понятно, что в тот момент я этого не понимал, хотел играть. Но Гиля точно мог передать идеи тренеров на поле, завести команду.
В наше время ожидаемо, что меня разрекламировали. Каждое СМИ подхватило инфоповод, что 17-летний я играю в старте "Локомотива", выхожу в Лиге Европы.
Сейчас смешно, конечно, что меня сравнивали с Нойером. Тогда всё для меня было в новинку, было интересно, что обо мне думают болельщики, что пишут", — рассказал Худяков в интервью Sport24.
С 2021 по 2023 год Даниил Худяков провёл за "Локомотив" 34 матча, пропустил 61 мяч, отыграв на ноль в 6 встречах из 34-х. В июле 2024 года голкипер за 340 тыс. евро перешёл в "Штурм". В составе австрийской команды Худяков на данный момент провёл 13 матчей, 5 из которых на ноль, а также пропустил 14 голов. Контракт футболиста со "Штурмом" рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает россиянина в 700 тыс. евро.