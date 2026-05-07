Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Астон Вилла
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Страсбург
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ШахтерНе начат

Экс-вратарь "Локомотива" отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

Голкипер австрийского "Штурма" Даниил Худяков прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Спартака".
Фото: ФК "Штурм"
Худяков является воспитанником другой московской команды — "Локомотива". За основу "Локо" Даниил выступал с 2021 по 2024 год.

"Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим. Ответил, что нас с женой всё устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять.

Мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас прекрасно себя чувствуем", — отметил Худяков в разговоре со Sport24.

В составе "Штурма" Даниил Худяков провёл 13 матчей, 5 из которых на ноль, а также пропустил 14 голов (2024 — настоящее время). Контракт вратаря с австрийским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится