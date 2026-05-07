Экс-вратарь "Локомотива" отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

"Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим. Ответил, что нас с женой всё устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять.
Мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас прекрасно себя чувствуем", — отметил Худяков в разговоре со Sport24.
В составе "Штурма" Даниил Худяков провёл 13 матчей, 5 из которых на ноль, а также пропустил 14 голов (2024 — настоящее время). Контракт вратаря с австрийским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.