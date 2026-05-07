Бывший игрок "Баварии" завершит карьеру по окончании сезона 2025/2026

Защитник дортмундской "Боруссии" Никлас Зюле объявил о решении закончить футбольную карьеру по завершении сезона 2025/2026.

Причиной завершения профессиональной карьеры в 30 лет футболист назвал регулярные проблемы с крестообразной связкой.



На профессиональном уровне Никлас Зюле выступал за "Хоффенхайм" (2013–2017; 117 матчей, 8 забитых мячей, 4 результативные передачи), "Баварию" (2017–2022; 171 матч, 7 голов, 5 ассистов) и дортмундскую "Боруссию" (2022 — настоящее время; 109 игр, 3 гола, 5 голевых пасов на данный момент).



С "Баварией" он выиграл пять чемпионских титулов, два Кубка и четыре Суперкубка Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.



С 2016 по 2023 год Зюле выступал за сборную Германии, в составе которой провёл 49 матчей, забил один мяч и выиграл Кубок конфедераций 2017 года.

