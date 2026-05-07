Алаев надеется, что в следующем сезоне "Спартак" поборется за чемпионство

"Мне кажется, новое руководство "Спартака" выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон.
Очень приятно смотреть, как третий год подряд "Краснодар" и "Зенит" выгрызают друг у друга титул. Но в следующем году хотелось бы, чтобы таких команд было не две, а пять, и чтобы среди них был "Спартак", — передаёт слова Алаева "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" займёт максимум третье место — на данный момент команда с 48 очками располагается на четвёртой строчке. В Кубке России команда вышла в суперфинал, где сыграет с победителем пары "Краснодар" — "Динамо" Москва.