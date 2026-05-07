Алаев надеется, что в следующем сезоне "Спартак" поборется за чемпионство

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился ожиданиями от выступления "Спартака" в следующем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Алаева, работа Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых вселяет оптимизм.

"Мне кажется, новое руководство "Спартака" выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон.

Очень приятно смотреть, как третий год подряд "Краснодар" и "Зенит" выгрызают друг у друга титул. Но в следующем году хотелось бы, чтобы таких команд было не две, а пять, и чтобы среди них был "Спартак", — передаёт слова Алаева "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне РПЛ "Спартак" займёт максимум третье место — на данный момент команда с 48 очками располагается на четвёртой строчке. В Кубке России команда вышла в суперфинал, где сыграет с победителем пары "Краснодар" — "Динамо" Москва.

