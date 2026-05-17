"Спартак" не смог обыграть махачкалинское "Динамо"

Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0. Уже в компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник красно-белых Кристофер Ву.
По итогам сезона махачкалинский клуб набрал 26 очков и финишировал на 14-й строчке. Московская команда завершила чемпионат с 52 баллами и осталась четвёртой.
Чемпионат России
30 тур
"Динамо" Махачкала: Карабашев, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг (Джабраилов, 61), Глушков, Сундуков, Миро (Мастури, 46), Агаларов (Сандрачук, 80).
"Спартак": Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов (Гарсия, 84), Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин (Саусь, 83), Жедсон (Дмитриев, 68), Угальде.
Предупреждения: Литвинов, 24, Миро, 45, Умяров, 54, Сундуков, 60, Глушков, 82.
Удаление: Ву, 90+6