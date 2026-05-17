Российская премьер-лига

Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

"Спартак" не смог обыграть махачкалинское "Динамо"

В матче 30-го тура чемпионата России махачкалинское "Динамо" и "Спартак" не смогли выявить сильнейшего.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0. Уже в компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник красно-белых Кристофер Ву.

По итогам сезона махачкалинский клуб набрал 26 очков и финишировал на 14-й строчке. Московская команда завершила чемпионат с 52 баллами и осталась четвёртой.

Чемпионат России

30 тур

"Динамо" Махачкала: Карабашев, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг (Джабраилов, 61), Глушков, Сундуков, Миро (Мастури, 46), Агаларов (Сандрачук, 80).

"Спартак": Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов (Гарсия, 84), Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин (Саусь, 83), Жедсон (Дмитриев, 68), Угальде.

Предупреждения: Литвинов, 24, Миро, 45, Умяров, 54, Сундуков, 60, Глушков, 82.

Удаление: Ву, 90+6

