"Спартак" не смог обыграть махачкалинское "Динамо"

Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0. Уже в компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник красно-белых Кристофер Ву.По итогам сезона махачкалинский клуб набрал 26 очков и финишировал на 14-й строчке. Московская команда завершила чемпионат с 52 баллами и осталась четвёртой.Чемпионат России30 турКарабашев, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг (Джабраилов, 61), Глушков, Сундуков, Миро (Мастури, 46), Агаларов (Сандрачук, 80).Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов (Гарсия, 84), Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин (Саусь, 83), Жедсон (Дмитриев, 68), Угальде.Литвинов, 24, Миро, 45, Умяров, 54, Сундуков, 60, Глушков, 82.Ву, 90+6