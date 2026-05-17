Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

"Пари НН" сыграл вничью с "Рубином". Нижегородцы напрямую вылетели из РПЛ

"Рубин" упустил победу в матче с "Пари НН" в заключительном туре РПЛ - 2:2.
Фото: ФК "Пари НН"
По итогам сезона "Рубин" набрал 43 очка и завершил чемпионат на восьмой позиции. "Пари НН" финишировал на 15-м месте и покинул Премьер-лигу.

Чемпионат России

30 тур

Голы: Безруков, 15, Каккоев, 47 (автогол), Грулев, 61, 65

"Рубин": Евгений Ставер, Егор Тесленко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Игор Вуячич, Никита Лобов, Руслан Безруков, Игнасио Сааведра, Велдин Ходжа, Жак Сиве, Мирлинд Даку.

"Пари НН": Никита Медведев, Юрий Коледин, Эдгардо Фаринья, Никита Каккоев, Алекс Сарфо, Свен Карич, Николай Калинский, Лука Тичич, Реналдо Сефас (Грулев, 56), Олакунле Олусегун, Адриан Бальбоа

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится