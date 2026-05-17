- Хоть "Локомотив" и взял бронзу, но ложечка дегтя присутствует. Я даже где-то подумал, что, может быть, было бы лучше, если бы "Спартак" в Махачкале забил. "Локомотив" выглядел просто отвратительно. Там нужно что-то кардинально менять.
Победа "Зенита" в чемпионате была прогнозируема. "Краснодар" проиграл чемпионство в матче с "Динамо". Но "Зенит" заслуженно стал чемпионом. Он меньше всех пропустил, стабильно играл. Плюс хорошие трансферы сделал.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: "Зенит" заслужено стал чемпионом
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info чемпионство "Зенита" и бронзу "Локомотива".
