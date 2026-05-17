Российская премьер-лига

Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

Наумов: "Зенит" заслужено стал чемпионом

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info чемпионство "Зенита" и бронзу "Локомотива".
- Хоть "Локомотив" и взял бронзу, но ложечка дегтя присутствует. Я  даже где-то подумал, что, может быть, было бы лучше, если бы "Спартак" в Махачкале забил. "Локомотив" выглядел просто отвратительно. Там нужно что-то кардинально менять.

Победа "Зенита" в чемпионате была прогнозируема. "Краснодар" проиграл чемпионство в матче с "Динамо". Но "Зенит" заслуженно стал чемпионом. Он меньше всех пропустил, стабильно играл. Плюс хорошие трансферы сделал.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

