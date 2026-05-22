Семин предположил, из-за чего "Динамо" не продлило контракт с Гусевым

Бывший тренер "Динамо" Юрий Семин высказался об уходе Ролана Гусева из клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист предположил, что "Динамо" не продлило контракт с Роланом Гусевым из-за вылета команды из Кубка России.

"Гусев проделал хорошую работу и сделал это профессионально. Думаю, не продлили его из-за вылета из Кубка России.
Но он подтвердил свой уровень и тренерское понимание. У него уже достаточно большой опыт. Это говорит о его стойкости и стабильности. Он готов принимать практически любую команду в будущем", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".

Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Сегодня, 22 мая, пресс-служба клуба объявила об уходе российского специалиста.

Бело-голубые вылетели из Кубка России на стадии финала Пути РПЛ, проиграв "Краснодару" по серии пенальти (0:0, 5:6 - пен.).

