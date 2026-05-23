"Первый матч был лучше". Березуцкий прокомментировал поражение "Урала" от "Динамо" Мх

"К сожалению, проиграли. Результат неудовлетворительный. Не получилось вскрыть оборону " Динамо ". Первый матч был лучше, чем второй", - передает слова Березуцкого "Матч ТВ"

Завершился ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ между "Уралом" и махачкалинским "Динамо". Игра проходила на "Анжи Арене" в Каспийске и завершилась поражением команды Василия Березуцкого со счетом 0:2.Таким образом по итогам двух встреч екатеринбуржцы уступили со счетом 0:3 и следующий сезон начнут также в Первой лиге.