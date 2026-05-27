"Матч вызывает огромный ажиотаж". В Египте рассказали, сколько зрителей ожидают на игре с Россией

Товарищеская встреча с Россией вызвала большой интерес.

Мы ожидаем, что его посетят 50 тысяч болельщиков или даже больше", - рассказали "РИА Новости" в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации.

"Матч вызывает огромный ажиотаж. На данный момент продано около 45 тысяч билетов.Товарищеская встреча сборных Египта и России состоится завтра, 28 мая. Игра пройдет на Каирском международном стадионе, который вмещает 75 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.Также в рамках весенне-летних сборов российская национальная команда сыграет 5 июня в Волгограде против Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде встречится с Тринидадом и Тобаго.