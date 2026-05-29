Комментатор - о сборной России: парням надоело играть просто так

Роман Нагучев после поражения сборной России от Египта высказался о состоянии национальной команды в условиях длительного отсутствия официальных матчей.
Комментатор признался, что ему жаль футболистов, которым, по его мнению, не хватает серьёзной турнирной мотивации. Нагучев отметил, что игрокам хочется выступать в полноценной конкурентной среде.

- Денег они, понятно, заработали давно, а вот поиграть всласть может и не выйти никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги! Я знаю из первых уст. Я повторю свою мысль: парням надоело играть просто так. Мне грустно вместе с ними, - написал Нагучев.

Национальная команда с 2022 года не принимает участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

