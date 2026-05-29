Гендиректор "Спартака" оценил работу Карседо

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов высказался о главном тренере команды Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Карседо эмоционален на бровке, но не переходит грань.
Он уважает судей и их непростую работу, а мы видим ответную реакцию. Эмоциональность Хуана не идёт вразрез с интересами клуба", - сказал Некрасов Sports.ru.

Главным тренером московского "Спартака" является Хуан Карлос Карседо. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.

