Гендиректор "Спартака" оценил работу Карседо

"Карседо эмоционален на бровке, но не переходит грань.Он уважает судей и их непростую работу, а мы видим ответную реакцию. Эмоциональность Хуана не идёт вразрез с интересами клуба", - сказал Некрасов Sports.ru.
Главным тренером московского "Спартака" является Хуан Карлос Карседо. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.