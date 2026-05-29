По информации "Спорт-Экспресса", интерес к футболисту проявляют сразу два клуба из верхней части РПЛ - "Спартак" и "Краснодар".
Ямайский футболист перебрался в Россию летом 2025 года из турецкого "Анкарагюджю". В дебютном сезоне за нижегородцев Сефас провёл 29 матчей, записав на свой счёт один гол и три ассиста на партнёров.
Напомним, "Пари НН" по итогам чемпионата вылетел из Российской премьер-лиги. Контракт Сефаса с клубом действует до лета 2028 года.
Футболист "Пари НН" может перейти в топ-клуб РПЛ - источник
Вингер "Пари НН" Реналдо Сефас может сменить клуб в летнее трансферное окно.
