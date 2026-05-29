Президент РПЛ высказался о Дзюбе

Александр Алаев выразил надежду, что Артём Дзюба продолжит карьеру в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Акрон"
Глава РПЛ отметил, что с большим уважением относится к нападающему и его футбольному пути.

- Артёма Сергеевича я знаю давно, с глубоким уважением к нему отношусь, восхищаюсь его карьерой и хочу, чтобы он продолжил её в РПЛ, - приводит слова Алаева "Советский спорт".

Напомним, после завершения сезона Дзюба покинул "Акрон" в связи с истечением контракта. Форвард выступал за тольяттинский клуб с осени 2024 года. В минувшем чемпионате опытный нападающий записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет "Родина", которая поднялась в РПЛ по итогам сезона.

