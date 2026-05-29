Кордоба высказался о возможном уходе Сперцяна из "Краснодара"

- Мы с ним это не обсуждали. Уезжать или нет — решать только ему. Это его выбор. Советы давать можно, но он в состоянии разобраться сам.
Он знает о своих данных, на что он способен. Нам, конечно, будет тяжелее. Это наш лидер. Но мы — команда. Если уйду я, то тоже многое поменяется. Но команду все равно перестроят и пересоберут, - приводит слова Кордобы "СЭ".
В сезоне-2025/26 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 18 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата России по итогам сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в 25 миллионов его, его контракт с южанами истекает летом 2029 года.
Ранее появилась информация, что Сперцян в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии - по информации агента Тимура Гурцкая, для завершения трансфера необходимо лишь согласие Сергея Галицкого.