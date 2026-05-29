Колосков: у Египта была мотивация, но ничего плохого о сборной России сказать не могу

- Ребят надо похвалить, потому что все старались внести лепту в результат.
Египет не то, чтобы переиграл нас, но владел инициативой. Тяжело играть после такого сезона, тем более без мотивации.У Египта она есть, но ничего плохого про нашу команду не могу сказать, - приводит слова Колоскова Metaratings.
Вчера, 28 мая, национальная команда России на выезде уступила Египту в товарищеском матче со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Мостафа Абдельрауф. Египтянам предстоит сыграть на грядущем чемпионате мира - команда попала в одну группу с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.
Напомним, что в июне команда Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи - с Буркина-Фасо в Волгограде, а также с Тринидад и Тобаго в Калининграде.